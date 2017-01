Angelina Jolie: "Brad is er als de dood voor dat het publiek achter de waarheid komt"

© photo news.

Uit recente gerechtelijke documenten van hun vechtscheiding blijkt volgens entertainmentwebsite TMZ dat Angelina Jolie is akkoord gegaan met het geheimhoudingsverzoek van Brad Pitt maar niet voor ze nog een keer uithaalde naar haar ex.

© afp. © reuters. © reuters.

Angelina Jolie en Brad Pitt zijn het dus over één ding eens: alle scheidingsdocumenten worden vertrouwelijk behandeld. Maar voor het overige wordt er duchtig verder gekibbeld.



Zo was de actrice niet blij toen haar ex haar ervan beschuldigde de vuile was buiten te hangen.



Volgens Brad heeft Angelina "geen zelfregulerend mechanisme dat haar belet gevoelige informatie in openbare documenten te laten opnemen". Dat stelde de acteur vorige maand nadat de namen van de therapeuten van het gezin op straat lagen. Angelina doet die bewering van haar aanstaande ex-man af als "onfatsoenlijk".



De advocate van Jolie, Laura Wasser, claimt dat Pitt zijn eigen rol probeert te verhullen in de mediastorm die woedde naar aanleiding van het opstarten van de scheidingsprocedure en die een negatieve impact had op de kinderen.



Volgens de actrice is Brad "er als de dood voor dat het publiek achter de waarheid komt". Hij zou de scheiding geheim willen houden vanwege het "uitvoerige onderzoek" van de kinderbescherming naar aanleiding van de misbruikbeschuldigingen.