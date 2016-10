Perez Hilton eist én krijgt excuses van Angelina Jolie

Door: redactie

11/10/16 - 22u02 Bron: BuzzE

© EPA.

Celebrities Angelina Jolie biedt haar excuses aan voor een brief die haar advocaten gisteren schreven aan Perez Hilton. Volgens RadarOnline gaat de actrice diep door het stof.

Perez Hilton. © photo news.

Jolie was het niet eens met een artikel van de blogger. Haar advocaten sommeerden hem om enkele zaken te veranderen of te schrappen, maar daar paste Perez Hilton voor. Hij toonde de briefwisseling op social media en meldde dat hij er niet over peinsde ook maar een letter te veranderen. "Ik eis excuses", liet hij weten.



En die heeft hij gekregen. RadarOnline heeft de bewijsstukken in handen. Via haar advocaten laat Angelina weten dat ze in de blogger al jaren een groot medestander ziet. Als Perez Hilton zou willen, kan een telefoongesprek tussen hem en Angelina worden geregeld om de plooien glad te strijken.