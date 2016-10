Dit is de villa van 6 miljoen waar Angelina Jolie nu (tijdelijk) woont

Door: redactie

5/10/16 - 11u59 Bron: ANP

Angelina Jolie en drie van haar kinderen: Pax, Zahara en Vivienne. © photo news.

Angelina Jolie is alweer verkast uit het huis waar ze introk nadat ze een scheiding had aangevraagd van Brad Pitt. De actrice vond een geschiktere woning in de heuvels rond Los Angeles.