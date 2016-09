Brangelina akkoord met tijdelijke regeling

Door: redactie

Angelina Jolie en Brad Pitt hebben de eerste voorwaarden over hun scheiding op papier gezet. Het acteurskoppel is akkoord gegaan met een tijdelijke voogdijregeling van de kinderbescherming in Los Angeles waarin ook regels zijn opgesteld over therapie, en alcohol- en drugstesten. Dat meldt TMZ op basis van bronnen.