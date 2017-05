Erfgenamen Michael Jackson verbieden zijn muziek in twee films

Door: redactie

De erfgenamen van Michael Jackson willen niet dat zijn muziek wordt gebruikt in twee films die over de overleden zanger worden gemaakt. Het gaat om de biopic Michael Jackson: 'Searching for Neverland' en de Netflix-animatie 'Bubbles', over de chimpansee van Jackson.