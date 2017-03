Neverland staat weer te koop

Door: redactie

1/03/17

michael jackson Voor de deur van Neverland, het voormalige landgoed van Michael Jackson, prijkt opnieuw een te koop-bord. Dit keer is de vraagprijs aanzienlijk gedaald, meldt The Wall Street Journal. Van het originele bedrag van zo'n 100 miljoen dollar is nog 67 miljoen overgebleven, een korting van 33 miljoen dollar.