Belg koopt hoed Michael Jackson voor 10.000 euro

Door: redactie

31/12/16 - 12u01 Bron: Belga

De gleufhoed van Michael Jackson in de clip 'Smooth Criminal'. © RV.

Een Belgische verzamelaar heeft op een veiling 10.000 euro betaald voor de hoed die poplegende Michael Jackson droeg in de videoclip van 'Smooth Criminal'. Dat heeft het Nederlandse veilinghuis Catawiki bekendgemaakt.

Het gaat om de witte Fedora-hoed die Michael Jackson droeg tijdens de opnames van 'Smooth Criminal', intussen bijna 30 jaar geleden. De King of Pop heeft toen verschillende van die hoeden laten maken. Na afloop van de opnames gaf hij de hoed aan zijn voormalige manager. "Bijzonder is dat Michael Jackson de binnenkant van de hoed heeft gesigneerd met 'Love Michael Jackson'", aldus het veilinghuis.



Volgens Catawiki was er vanuit de hele wereld belangstelling voor de gleufhoed. "Vooral na zijn dood is de waarde van persoonlijke eigendommen van Michael Jackson enorm toegenomen. Verzamelaars betalen soms bizarre bedragen om hun verzameling uit te breiden met zijn gedragen kledingstukken", klinkt het.



De waarde van de hoed lag tussen de 10.000 en 13.000 euro. Uiteindelijk werd het exemplaar voor 10.000 euro verkocht aan een in België wonende verzamelaar.