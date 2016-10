Michael Jackson blijft best verdienende overleden beroemdheid

Door: redactie

12/10/16

© Reuters, EPA, AP.

Michael Jackson blijft aanvoerder van de lijst met de best betaalde beroemdheden die niet meer in leven zijn. De in 2009 overleden artiest harkte volgens Forbes de afgelopen twaalf maanden, peildatum 1 oktober, 825 miljoen dollar (bijna driekwart miljard euro) bijeen.

De 48 miljoen dollar van tweede in de stand Charles Schulz zijn daarmee vergeleken "peanuts". Elvis Presley staat op vier met 27 miljoen en Prince op vijf met 25 miljoen dollar. Albert Einstein prijkt op negen met 11,5 miljoen dollar. David Bowie overleed in januari vlak nadat hij een nieuw album had uitgebracht. Zijn platen en singles verkochten in 2016 beter dan die van Prince en Elvis, maar de Brit verdiende in totaal 'slechts' 10,5 miljoen dollar.



Wacko Jacko, of beter zijn erven, puurden volgens Forbes de meeste inkomsten uit de muziekcatalogus van de Beatles die Michael Jackson in 1985 heeft gekocht en die toen als een povere investering werd aanzien.