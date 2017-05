Broer Paris Hilton opgepakt

TMA

Conrad Hilton, de jongere broer van Paris Hilton, is vandaag opgepakt door de politie. Volgens showbizzsite TMZ probeerde hij het huis van de actrice E.G. Daily binnen te dringen.

Conrad had een paar jaar geleden iets met Hunter Daily Salomon, de dochter van de actrice. Het stel ging in 2015 uit elkaar. Kort daarop kreeg Conrad een omgevingsverbod opgelegd. Dat zou hij volgens TMZ nu hebben geschonden.



De broer van Paris heeft al vaker problemen gehad met de politie. Zo werd hij ook al eens opgepakt nadat hij ruzie had gemaakt tijdens een binnenlandse vlucht. Conrad was toen flink dronken.