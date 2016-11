Paris Hilton baalt flink van imago 'dom blondje'

Tom Tates

26/11/16 - 12u14 Bron: AD.nl

De schatrijke Amerikaanse hotelketenerfgename en fulltime feestbeest Paris Hilton (35) baalt er flink van dat ze nog altijd het imago 'dom blondje' heeft. In een interview met de modeglossy Galore benadrukt Hilton dat ze in werkelijkheid, anders dan de wereld denkt, 'een bikkelharde en zeer succesvolle zakenvrouw' is.

Op de foto's bij het interview is een waterstofperoxideblonde Paris te zien als verleidelijke vamp. Waarom ze zo sexy poseerde en niet in een keurig mantelpakje? Daarover is La Hilton duidelijk in het blad. "Ik speel een beetje met het foute beeld dat iedereen van mij heeft. Als ik voor mijn modelabel bedrijven bezoek, ontdekt iedereen al snel dat ik een slimme en sterke vrouw ben die opkomt voor zichzelf.''



Multimiljonaire Paris - 'ik ben puur natuur en ben nog nooit naar een plastisch chirurg geweest om aan mezelf te laten sleutelen' - zit volgens eigen zeggen lekker in haar vel. "Ik ben trots op wat ik heb bereikt. Laat mensen maar roepen wat ze willen over mij. Ik heb geleerd mijn schouders op te halen voor kritiek die nergens op slaat.'' Ook van leugens en roddels ligt ze niet wakker. "Ik kan er alleen maar om lachen'', aldus Paris die haar vermeende relatie met Michael Jackson 'het idiootste gerucht ooit' noemt.



Ze houdt zich nu vooral bezig met haar bedrijf. Nog eens meedoen aan een realityreeks als 'The Simple Life' (van 2003 tot 2007 met Nicole Richie, red.) zit er wat Paris betreft niet meer in. "Ik krijg elke dag telefoontjes of ik weer met mijn kop op de buis wil. Maar dat is geen prioriteit meer in mijn leven.''