Eierstokken van Paris Hilton rammelen

29/09/16

Paris Hilton is dol op haar nichtje Lily en kan niet wachten tot ze zelf moeder wordt. "Ik ben geobsedeerd door haar", vertelde de socialite aan People.

"Ze is echt de meest perfecte baby die ik ooit heb gezien. Ze heeft kleine lipjes als een engel, een schattig neusje en grote blauwe ogen", omschrijft Paris haar nichtje. Het meisje werd elf weken geleden geboren en is het eerste kind van Paris' jongere zus Nicky.



"Ik heb Nicky nog nooit zo gelukkig gezien." Dat geluk hoopt Paris zelf ook te vinden, hoewel haar hart zo vaak gebroken is dat ze moeite heeft mannen te vertrouwen. "Maar ik zou het geweldig vinden als ik mijn soulmate tegenkom. Ik hoop dan een gezinnetje te kunnen stichten."



Tijd om de ware te vinden heeft Paris naar eigen zeggen niet. Ze heeft het razend druk met haar bedrijfjes. "Ik heb eindelijk het gevoel dat ik volwassen ben. Ik ben zo veel gegroeid sinds The Simple Life. Ik heb veel meegemaakt, heel hard gewerkt en een imperium opgezet. Ik run een bedrijf met zeventien verschillende productlijnen. Ik ben non-stop bezig en constant op reis."