"Heeft hij een wapen?" Fan bestormt doodsbenauwde Britney Spears op podium

Door: redactie

10/08/17 - 18u14 Bron: Daily Mail, Instagram

© getty.

video Britney Spears kwam er gisterenavond met de schrik vanaf toen door een man het podium bestormde tijdens haar optreden in Las Vegas. De zangeres was helemaal in shock en vroeg aan de beveiligingsagenten of de aanvaller een wapen had. Maar hij werd gelukkig al snel overmeesterd door de agenten en haar achtergronddansers.

99 Likes, 18 Comments - Alvarito_arguello (@alvarito_arguello) on Instagram: "A crazy fan jumped in on the stage while Britney was performing her hit song " crazy" she was a..."

Tijdens het hele incident stond Britney Spears duidelijk doodsangsten uit. De 35-jarige zangeres was haar laatste nummer (You Drive Me) Crazy aan het zingen toen een man het podium opliep. Eerst zag de popster niet wat er aan de hand was. Maar al snel had ze in de gaten dat er iets niet pluis was toen de beveiligingsagenten en andere leden van haar team Britney omsingelden in een poging haar te beschermen.



Fans legden met hun smartphone vast hoe angstig de popster was. "Wat is er aan de hand? Heeft hij een wapen?", vroeg Britney bevreesd in de microfoon. Gelukkig snelden haar gespierde achtergronddansers te hulp om de fan in bedwang te houden. Hij liet zich echter niet zomaar overmeesteren, de dader probeerde een van de beveiligingsmannen op zijn weg naar buiten te vloeren.