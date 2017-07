TK

28/07/17 - 10u48

© Reporters / Insightmed.

video Het is duidelijk dat Britney in supervorm is. Maar ze doet er dan ook heel wat voor: "Ik hou mezelf en mijn lichaam elke dag sterk, niets zo goed als even tijd nemen voor een work out", postte ze op Instagram. En dat in haar vakantie, want de shows in Vegas liggen even stil.