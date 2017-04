Het trieste verhaal achter het fortuin van Britney Spears

Bewerkt door: mvdb, ep

Het gaat goed met Britney Spears: ze ziet er goed uit, heeft een nieuwe liefde en geeft nog tot eind dit jaar shows in Las Vegas. Iets wat ze al drie jaar doet en ze een aardige duit mee heeft verdiend. En er staat nog een tournee in Azië en optredens in Tel Aviv op de planning. Maar ze mag wel haar eigen financiën niet regelen, want haar vader beheert nog altijd haar centen nadat ze in 2008 mentaal in elkaar stortte.