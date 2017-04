Britney Spears (35) blijft onder curatele vader

Bewerkt door: mvdb

13/04/17

Britney Spears, foto uit 2016.

Britney Spears is voorlopig financieel nog niet onafhankelijk. Haar vader blijft verantwoordelijk voor de financiën van de zangeres, nadat ze in 2008 mentaal in elkaar stortte.

De superster (35) werkt zich een slag in de rondte en het gaat goed met haar, maar haar vader blijft voorlopig nog over het geld beslissen. "Britney blijft hard werken en iedereen om haar heen krijgt betaald. Het is ongelofelijk hoe hard ze werkt en hoe verantwoordelijk ze is, maar ze kan zelf niet beslissen over haar geld zonder toestemming van haar curatoren", verklapt een bron aan Page Six. Eind dit jaar stopt de zangeres met haar reguliere show in Las Vegas.



Toen Spears in 2008 geestelijk instortte kwam ze onder curatele te staan van onder andere haar vader, om te voorkomen dat ze haar zuurverdiende kapitaal zou verkwisten. Papa James Spears ontvangt 130.000 dollar (122.000 euro) per jaar voor het beheren van het vermogen van de zangeres.



Daar zit Britney, moeder van twee zonen (11 en 10), helemaal niet mee, zegt een bron: "Ze staat nog steeds onder curatele, maar ze is blij want het is een zorg minder voor haar. Het gaat goed, want ze drinkt niet meer en heeft een relatie met een geweldige vent, model Sam Ashgari", aldus de ingewijde.