Partij Israël stelt verkiezingen uit... wegens optreden Britney Spears

De Israëlische Arbeiderspartij heeft de verkiezing voor een nieuwe partijleider met een dag uitgesteld vanwege een optreden van Britney Spears. Dat meldt de website TMZ vandaag.

Britney Spears treedt op 3 juli op in Tel Aviv. De Arbeiderspartij kiest zijn nieuwe partijleider nu een dag later, op 4 juli. De centrumlinkse partij noemt Spears niet de reden van het verplaatsen van de verkiezing, maar refereert wel aan een groot evenement in het Yarkon Stadion in Tel Aviv, waar de Toxic-zangeres zal optreden.



Volgens de Israëlische journalist Tal Schneider wil de Arbeiderspartij ervoor zorgen dat hun leden makkelijk kunnen stemmen en voorkomen dat ze vast komen te zitten in het verkeer dat wordt veroorzaakt door het optreden van Spears.