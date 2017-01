Zo ziet de 'Leave Britney Alone'-kerel er nu uit

redactie

4/01/17 - 18u20

© screenshot.

De naam Chris Crocker doet waarschijnlijk niet meteen een belletje rinkelen, maar hij werd tien jaar geleden wel wereldberoemd met één YouTube-filmpje. Hij overreageerde lichtjes op de mediastorm waarin Britney Spears verzeild was geraakt en groeide in geen tijd uit tot een internetfenomeen. Maar nu liggen de Britney-dagen van Chris ver achter hem.

De tijd vliegt, want het is dit jaar al tien jaar geleden dat we kennismaakten met Chris Crocker. De superfan van Britney Spears sprong in de bres voor zijn idool toen ze het even moeilijk had. De popster had namelijk juist een scheiding achter de rug, ze kampte met een drugsverslaving en verloor de voogdij over haar kinderen. "Laat Britney met rust!" klonk het in een emotionele video aan alle criticasters.