Prins Laurent nog altijd niet verhoord na omstreden bezoek Chinese ambassade: "Hij stuurde ziektebriefje naar premier"

15/09/17 - 16u27 Bron: Belga

© Photo News.

Premier Charles Michel heeft prins Laurent nog altijd niet kunnen verhoren na diens omstreden bezoek aan de Chinese ambassade. Dat bevestigt de woordvoerder van de premier. Laurent heeft een ziektebriefje laten bezorgen. Hij ziet af van zijn recht om persoonlijk gehoord te worden en wil zich voor het verhoor laten vertegenwoordigen door zijn advocaat.

De woordvoerder van de premier zegt dat het verhoor nog voor het einde van de maand zal plaatsvinden.



Laurent was afgelopen zomer onaangekondigd, zonder toestemming van de regering en in militair uniform, naar de Chinese ambassade gegaan voor de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger. In samenspraak met koning Filip wil premier Michel dat prins Laurent een "proportionele sanctie" krijgt.