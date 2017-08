Met de zege van Filip: Laurent is (stuk van) dotatie kwijt

PHILIPPE GHYSENS

8/08/17 - 05u00

De foto die het balletje aan het rollen bracht. © www.news.cn.

Prins Laurent zal boeten voor zijn laatste misstap, een bezoek aan een receptie voor het Chinese leger. Hij verliest zijn dotatie deels of zelfs volledig. Koning Filip heeft zich bij premier Michel niét verzet tegen de straf. De vorst is de schandaalsfeer rond zijn broer hartsgrondig beu.

Laurent plaatste de foto's dit weekend zelf fier op zijn Twitter-account: op de Chinese ambassade in Brussel verbroedert hij met Chinese militairen. Op 19 juli werd daar een feest georganiseerd omdat het leger van China 90 jaar bestaat. Niet alleen de Belgische commandant van de marine was daar aanwezig, maar dus ook prins Laurent - in zijn uniform van de marine.



Zijn hoogmoed breekt hem nu zuur op. De prins had géén toestemming van de regering om naar de receptie te komen. Het is nochtans een van de voorwaarden voor zijn jaarlijkse dotatie van 308.000 euro dat hij geen contact mag hebben met buitenlandse gezagsdragers zonder toestemming.



Onthutst

Open Vld en N-VA reageerden meteen onthutst. En ook premier Charles Michel was "geïrriteerd" door het zoveelste incident met het prinselijke enfant terrible. De eerste minister vond een sanctie nu onvermijdelijk, maar overlegde toch eerst telefonisch met koning Filip. Die is al langer bezorgd over het imago van zijn familie. Hij besliste vorig jaar al dat de kinderen van prins Laurent niet meer de naam 'Van België' mogen dragen, zodat mogelijke schandalen niet meer op zijn koningschap zouden afstralen.



Toen de premier hem gisteren voorstelde om Laurent te straffen, verzette de koning zich niet. Zijn jongere broer zal nu een deel van zijn dotatie verliezen, of misschien wel de volledige som. Daar moet de regering de komende weken over beslissen.



Waarom ligt de zaak zo gevoelig en hoe reageren politici op het nieuwe schandaal rond de prins? Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken!