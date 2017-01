Prins Laurent bezoekt met gezin opvang voor daklozen en hun honden

Door: redactie

5/01/17 - 19u28 Bron: Belga

© belga.

Prins Laurent heeft vandaag met zijn vrouw Claire en met hun drie kinderen de opvang voor daklozen en hun honden bezocht. Het was de eerste keer dat zijn gezin het bezoek aan de daklozenopvang bijwoonde. De twee slaapcontainers in de binnenkoer van het opvangcentrum Foyer George Motte worden verzorgd door de Prins Laurent Stichting.

© afp.

De prins had samen met zijn gezin heel wat lekkers meegebracht voor de honden die samen met hun baasjes gebruik maken van de 16 slaapplaatsen in de twee containers. Het prinsenpaar en hun kinderen namen uitgebreid de tijd om een praatje te slaan met de daklozen.



Momenteel maken er vijf personen en hun trouwe viervoeter vast gebruik van de opvang. Negen andere personen maakten sinds het begin van de opvang op 20 december ook al gebruik van de faciliteiten.



Het is vanwege veiligheidsredenen de eerste keer dat de containers geplaatst worden op de binnenkoer van de Foyer George Motte. Daar kunnen de daklozen ook gebruik maken van een informaticalokaal, douches, en hebben ze de mogelijkheid om hun kleren te wassen en te verversen en krijgen ze drie maaltijden per dag, als ze dat wensen. De honden kunnen dan weer rekenen op gratis verzorging van een dierenarts.