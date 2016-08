Prins Laurent wil 45 miljoen euro terug van Libië

Door: redactie

31/08/16

video Prins Laurent wil beslag laten leggen op een vliegtuig van de vermoorde Libische leider Khadaffi. Op die manier wil hij 45 miljoen euro recupereren die de prins investeerde in een bebossingsproject in Libië, dat nooit doorgegaan is.