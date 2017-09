Ondanks mager Europees jaar: rechtstreeks CL-ticket niet in gevaar

Niels Vleminckx

16/09/17 - 09u32

Jelle Vossen tijdens het duel tegen Basaksehir. © photo news.

De Belgische clubs stellen teleur in Europa. Zozeer zelfs dat hier en daar de blik argwanend naar de UEFA-ranking gaat. België staat dan wel voorlopig op een achtste plaats, door de vroege uitschakeling van zowel Club Brugge, AA Gent en KV Oostende en de reële kans op een matige oogst van Anderlecht en Zulte Waregem, dreigen we terrein te moeten prijsgeven. Dat kan problematisch zijn: in de vernieuwde Champions League-formule, waarbij minder ploegen van de kleinere voetballanden zich rechtstreeks plaatsen voor de poulefase, hebben enkel de eerste negen landen recht op een direct ticket op de groepsfase. In een doemscenario zou het kunnen dat België van plaats acht naar plaats tien tuimelt. Al lijkt die kans bijzonder klein.



Dat zit zo: de UEFA berekent de ranking op basis van de Europese clubprestaties van de vijf meest recente seizoenen. Ons coëfficiënt bedraagt op dit moment 37,100. Oekraïne (35,733) en Turkije (31,200) zijn de eerste achtervolgers. Elke overwinning levert die landen, net als het geval is voor België, 0,4 punten op - een gelijkspel 0,2. Kwalificatie voor de volgende rondes van de Champions League en elke ronde vanaf de kwartfinale van de Europa League betekent ook telkens 0,2 punten.



De kans bestaat dus dat Oekraïne over België wipt. Maar alleen in het allerslechtste geval zullen ook de Turken over ons land springen. Hun achterstand van 5,9 punten betekent dat de drie resterende Turkse clubs (Besiktas in de CL, Basaksehir en Konyaspor in de EL) samen zo'n vijftiental overwinningen méér moeten boeken dan Anderlecht en Zulte Waregem. Die kans is zeer klein. Maar ook al blijft België voorlopig in de top negen: de huidige campagne zal de komende jaren blijven nazinderen in de Europese coëfficiënt. Nog één zo'n campagne en onze topclubs kunnen fluiten naar een rechtstreeks Champions League-ticket.