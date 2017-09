UEFA opent disciplinaire procedure tegen Spartak Moskou na incident met vuurpijl

Door: redactie

14/09/17 - 18u41

De Europese Voetbalbond (UEFA) start een disciplinair onderzoek tegen Spartak Moskou na het Champions League-duel van gisteravond in en tegen het Sloveense Maribor (1-1). Vanuit het vak van de Russische supporters werd een vuurpijl afgestoken, die aan de middellijn maar net de Duitse scheidsrechter Deniz Aytekin miste.

De UEFA vermeldt het incident niet expliciet, de disciplinaire procedure is een gevolg van het "afsteken van vuurwerk" en het "gooien van objecten". Op 21 september beslist de UEFA over eventuele sancties. Volgens het UEFA-reglement behoort een wedstrijd zonder toeschouwers tot de mogelijkheden. Op 26 september ontvangt Spartak Moskou in groep E het Liverpool van Simon Mignolet.



Ook Shakhtar Donetsk mag zich mogelijk aan een sanctie verwachten. In de Champions League-wedstrijd van woensdagavond tegen het Napoli van Dries Mertens (2-1 zege voor Shakhtar) bezondigden de Shakhtar-supporters zich eveneens aan het afsteken van vuurwerk. Een uitspraak volgt op 19 oktober.