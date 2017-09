Tielemans scoort goede punten in L'Equipe: "Hij heeft zijn kans gegrepen"

XC

14/09/17 - 10u37 Bron: L'Equipe

AS Monaco speelde gisteravond 1-1 gelijk op het veld van RB Leipzig. In een ongewone rol als aanvallende middenvelder maakte Youri Tielemans het enige doelpunt voor de Monegasken. "Hij was een aangename verrassing op het veld", schreef de Franse sportkrant L'Equipe.

Tielemans werd gisteravond door trainer Leonardo Jardim als aanvallende middenvelder gedropt, in steun van diepe spits Radamel Falcao. "Ondanks dat hij op die positie het spel niet kon verdelen, raakte hij 49 keer de bal. Dat is meer dan alle andere aanvallend ingestelde spelers", aldus L'Equipe. Tielemans kreeg dan ook een mooie beoordeling van 7/10, niemand scoorde beter. "Hij zit op de bank sinds augustus, en tegen Leipzig heeft hij zijn kans gegrepen."



Tielemans: "Integratie verloopt goed"

1-1 buitenshuis is geen slecht resultaat, schreef L'Equipe. Ook Tielemans was achteraf tevreden: "Het was een heel fysieke wedstrijd, maar het draaide goed uit. Het was geen verrassing dat ik als aanvallende middenvelder speelde, aangezien de trainer me dat vooraf al had verteld. Ik wist wat er van me verwacht werd. Mijn integratie verloopt hier goed. Ik moet nu verder gaan op dat elan."