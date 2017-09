Soms zijn de naschokken erger dan de aardbeving zelf: Bayern zindert na in Brussel

Pieter-Jan Calcoen

14/09/17 - 06u31

© afp.

De gevolgen van het avondje München van Anderlecht reiken verder dan enkel de 3-0-nederlaag. Paars-wit moet Andy Najar mogelijk maanden missen na een onverantwoorde gok en Kums bood dan weer zijn excuses aan na zijn rode kaart - bizar.

Sven Kums kennende heeft hij niet met opzet rood gepakt tijdens de 3-0-nederlaag van Anderlecht op het veld van Bayern München. En zijn uitsluiting zal ook niet de laatste in de geschiedenis van het Europese voetbal zijn, maar toch achtte de club het nodig om een communiqué, waarbij Kums zijn verontschuldigen aanbood, te verspreiden via de officiële kanalen. Ongezien.



Het moet daarbij gezegd: Kums zelf vond het statement allerminst een slecht idee. Niet het minst omdat de centrale middenvelder - of is hij nu een verdediger? - zichzelf een schuldgevoel aangepraat heeft. Hij vindt dat hij, met zijn foute inschatting in de openingsfase, de basis voor het verlies gelegd heeft.



Dat vond ook coach René Weiler, die weigerde om zijn waanzinnige tactische keuzes in vraag te stellen, maar in Kums de ideale zondebok zag. "Hij had die fout niet mogen maken." Komt dit nog goed?



