Ronaldo gidst Real met twee treffers voorbij APOEL, Vertonghen pakt rood in zege tegen Dortmund

13/09/17 - 22u40

In La Liga is ie nog geschorst, maar in de Champions League toonde Cristiano Ronaldo zich vanavond alweer van goudwaarde. De Portugees loodste Real met twee goals voorbij het APOEL van Igor De Camargo (3-0). In die andere match bewezen de Tottenham-Belgen dat ze ook op Wembley kunnen zegevieren. Borussia Dortmund moest er met 3-1 aan geloven. Jan Vertonghen liep in het slot tegen een tweede gele kaart op.

Toch wat druk op de ketel vanavond bij Real Madrid na de mislukte seizoensstart - De Koninklijke volgt na drie speeldagen immers al op vier punten van rivaal Barcelona. Een goede prestatie op het Europese toneel tegen het APOEL van Igor De Camargo, op papier een hapklare brok, was dus een must. En wie anders dan Cristiano Ronaldo opende op aangeven van Gareth Bale na twaalf minuten de debatten. De Portugees, nog steeds geschorst in La Liga, scoorde zo voor het zesde jaar op rij in de openingswedstrijd van het kampioenenbal. De 37ste wedstrijd op rij in alle competities samen waarin Real tot scoren kwam. In de tweede helft moesten de manschappen van Zidane niet eens vol op het gaspedaal duwen om de Cyprioten in bedwang te houden. Opnieuw Ronaldo verdubbelde vroeg in de tweede periode de voorsprong en op het uur legde Sergio Ramos de 3-0 eindstand vast. Lees ook MULTILIVE Champions League: Geen Mertens bij Napoli - De Bruyne, Tielemans en Spurs-Belgen wel van de partij

