Tielemans krijgt opvallende rol bij Monaco én blinkt uit met eerste doelpunt voor Franse landskampioen

Thomas Lissens

13/09/17 - 22u36

© rv.

video Youri Tielemans heeft zijn kans gekregen én gegrepen bij Monaco. De 20-jarige middenvelder werd door trainer Leonardo Jardim ietwat verrassend gebruikt als aanvallende middenvelder op bezoek bij RB Leipzig en in die offensieve rol was de ex-speler van Anderlecht net voorbij het halfuur van goudwaarde voor zijn team. Monaco nam uiteindelijk een puntje mee uit Leipzig: 1-1.

In minuut 34 stond Tielemans op de goede plaats om een kopbal van Adama Diakhaby in doel te verlengen. Leipzig-doelman Peter Gulacsi gooide zich nog in de baan van de bal, maar Tielemans was alert en tikte het leer met links snel tegen het net. De man van 25 miljoen wiste zo meteen de openingstreffer van de Zweedse stilist Emil Forsberg van een minuut eerder uit.



Het was ongetwijfeld een vertrouwensboost vanjewelste voor de jonge Belg. Tielemans moest dit seizoen vooral toekijken vanaf de bank en ook in Duitsland werd hij aanvankelijk weinig in het spel betrokken. Na tien minuten liep hij vanavond ook al tegen geel aan na een te late ingreep op Halstenberg. Maar dat alles was in minuut 34 dus (even) vergeten. Tielemans is na Enzo Scifo, Philippe Léonard en Yannick Carrasco de vierde Belg die voor Monaco scoorde in de Champions League.



Na de pauze viel er een pak minder gevaar te noteren in Leipzig. Monaco-doelman Diego Benaglio moest zich wel nog twee keer onderscheiden en de Zwitserse doelman hielp de Monegasken zo aan een belangrijk punt op deze openingsspeeldag van de Champions League.