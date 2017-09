Liverpool speelt gelijk zonder Mignolet, heetgebakerde Russen treffen ref bijna met vuurpijl

Thomas Lissens

13/09/17 - 22u48

© rv/photonews.

video Liverpool is met een 2-2-gelijkspel tegen Sevilla begonnen aan de Champions League. De 'Reds', waar Simon Mignolet op de bank zat, misten een strafschop op slag van rust (dat was dé kans op 3-1, red.) en kregen daar na rust de rekening voor gepresenteerd. In de andere match in groep E eisten vooral de fans van Spartak Moskou de hoofdrol op.

© photo news. © getty. De wedstrijd op Anfield begon dramatisch voor de Reds van trainer Jurgen Klopp. Na vijf minuten mocht Loris Karius, de vervanger van Simon Mignolet, zich immers al omdraaien. De Duitser trof niet echt blaam, maar zijn verdediging wel. De achterhoede van de Reds was veel te passief toen de bal vanaf links voor doel werd gezwiept en Ben Yedder kon zo één van de eenvoudigste goals uit zijn carrière maken.



Liverpool had tijd nodig om te herstellen van die opdoffer, maar na iets meer dan twintig minuten kon Roberto Firmino de stand toch opnieuw in evenwicht brengen. Alberto Moreno zette zich tegen zijn ex-ploeg goed door op links en de Spaanse linkachter legde het leer vervolgens panklaar voor de Braziliaanse spits: 1-1.



De thuisploeg tankte vertrouwen uit die treffer en voetbalde daarna ook een pak beter. In minuut 37 leverde dat de 2-1 van Salah op en op slag van rust mocht Firmino vanaf de stip voor 3-1 zorgen, maar de Braziliaan faalde oog-in-oog met Rico.



En die misser brak Liverpool zuur op. Twintig minuten voor affluiten zorgde Joaquin Correa immers voor de 2-2. Philippe Coutinho viel een kwartier voor tijd nog in bij Liverpool, maar ook de Braziliaan kon zijn team niet meer aan de zege helpen. Lees ook MULTILIVE Champions League: Geen Mertens bij Napoli - De Bruyne, Tielemans en Spurs-Belgen wel van de partij

Lukaku is hot: fans ManU pakken uit met hilarisch liedje voor hun goalgetter

Real-ster Asensio mist duel tegen APOEL om wel héél bizarre reden, wel goed nieuws rond Marcelo



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © ap.