Schotse fan valt Mbappé aan tijdens CL-duel: Celtic riskeert sanctie

De Europese voetbalbond UEFA start een disciplinair onderzoek tegen Celtic FC én Paris Saint-Germain na het Champions League-duel van gisteravond tussen beide clubs.

Celtic moet voor een sanctie vrezen omdat een supporter gisteravond het veld opliep. Bij een 0-3-stand betrad de man het terrein in Celtic Park en snelde richting PSG-spits Kylian Mbappé. Stewards konden hem echter tijdig overmeesteren.



PSG wordt vervolgd omdat Parijse supporters zitjes in het stadion hebben afgebroken, laat de UEFA weten.



Op 19 oktober moeten beide clubs zich tijdens een hoorzitting bij de UEFA verantwoorden.



PSG won dinsdagavond met 0-5 in Schotland. In dezelfde groep ging Anderlecht met 3-0 onderuit bij Bayern München.