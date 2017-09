Van Holsbeeck: "Alles kan nu op de trainer worden gestoken. Wij doen dat niet"

PL

Champions League Herman Van Holsbeeck blijft rustig onder de heisa waarmee Anderlecht na de 3-0-nederlaag bij Bayern München werd geconfronteerd. De RSCA-manager weigert de keuzes van coach René Weiler af te vallen. "Alles kan nu op de trainer gestoken worden, maar wij doen dat niet", aldus Van Holsbeeck op Radio 1.

Dat Weiler ter discussie staat, wil Van Holsbeeck niet geweten hebben. "Het bestuur, en ook de spelersgroep, staat unaniem achter Weiler", luidt het. "Sinds zijn eerste dag op Anderlecht heeft hij veel kritiek gekregen. We gaan nog altijd door met hem omdat we weten dat hij enorm veel kwaliteiten heeft. We zijn er nog altijd van overtuigd dat hij de juiste man op de juiste plaats is. Alles kan nu op de trainer gestoken worden, maar wij doen dat niet."



Weiler toonde zich na de match erg kritisch voor Sven Kums omwille van diens vroege rode kaart. Van Holsbeeck: "Weiler is een Zwitser. Hij zegt wat hij denkt en volgt zijn buikgevoel. Na één of twee nachtjes slapen zal het misschien anders zijn. We moeten verder nu, te beginnen met de wedstrijd tegen Kortrijk."



Of er nu bemiddeld moet worden tussen Weiler en Kums? "Een coach heeft 25 kernspelers en probeert in eer en geweten de beste op te stellen. Het incident van afgelopen weekend is volgens mij ongelooflijk opgeblazen. Dat hoort bij Anderlecht. Elke beslissing komt in de krant."