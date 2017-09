Weiler geeft Kums alle schuld voor rode kaart: "Geen concentratie, slechte beslissing"

STEPHAN KEYGNAERT & RUDY NUYENS

13/09/17 - 07u00

© Photo News.

René Weiler hinkte op twee gedachten na de match. Enerzijds trots op wat zijn tien spelers hadden gepresteerd, anderzijds ontgoocheld in Sven Kums, die hij vol in de wind zette wegens zijn rode kaart.

René Weiler was een tikkeltje gespannen, gisteravond op de persconferentie na de wedstrijd: "In België krijg ik alleen maar bizarre vragen."



De eerste vraag was er eentje over Sven Kums - waarom hij door Weiler centraal in de defensie was gezet. De Zwitser glimlachte meewarig om de vraagstelling van de journalist.



"Kums heeft vista. Ik ben op het einde van mijn carrière ook een rij gezakt naar de defensie. Hij kan daar spelen - en goed. Wat voor jullie vreemd lijkt, is voor mij normaal. De rode kaart voor Kums heeft niks te maken met zijn positie en zijn gebrek aan ervaring daar - zo kunnen jullie altijd kritiek blijven spuien. Kums wordt uitgesloten omdat hij op dat moment niet honderd procent geconcentreerd is én omdat hij een slechte beslissing neemt. Wél vond ik het raar dat de ref én rood én een penalty gaf."