Munaron over keuze om Kums achterin te posteren: "Waar was dat voor nodig?"

Thomas Lissens

12/09/17 - 23u55

Hét gespreksonderwerp na de 3-0-nederlaag van Anderlecht tegen Bayern München was natuurlijk de keuze van René Weiler om Sven Kums plots achterin te posteren. Die keuze pakte verkeerd uit, want na tien minuten kreeg Kums al een rood karton onder de neus geduwd. Ex-Anderlecht-doelman Jacky Munaron snapt die keuze niet. "Onder Weiler heeft Anderlecht nog nooit met vijf spelers achterin gespeeld en dan gaat hij dat plots in München doen. Vreemd", aldus Munaron.

© belga. De positie van Kums was niet goed toen de bal vertrok en dat kan je hem niet verwijten. Als centrale verdediger of als verdedigende middenvelder spelen, is een wereld van verschil Jacky Munaron © photo news. Munaron fronste de wenkbrauwen al vóór de aftrap in München. Niet het moment om te beginnen pokeren, oordeelde de 61-jarige doelmannentrainer van futsalploeg Halle-Gooik.



"Je moet op verplaatsing gaan spelen bij één van de beste ploegen ter wereld en kiest dan voor een opstelling waarin je ploeg nooit eerder speelde. Dat vind ik vreemd", aldus Munaron. "Was Weiler bang voor Bayern? Of wilde hij de boel gewoon onder controle houden? Ik weet enkel dat er na tien minuten van een wedstrijd al geen sprake meer was."



"Kums is geen verdediger. Hij speelde nog nooit op die positie en mist snelheid om daar echt van waarde te kunnen zijn. Dat bleek ook na tien minuten. Zijn positie was niet goed toen de bal vertrok en dat kan je Kums niet verwijten. Als centrale verdediger of als verdedigende middenvelder spelen, is compleet anders. Ik vraag me toch af waar deze tactische ingreep voor nodig was. Ik snap het niet zo goed." Lees ook Weiler gokt en verliest: snel rood Kums luidt nederlaag van Anderlecht in tegen matig Bayern (3-0)

