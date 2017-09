Jose ziet zijn Belgen graag! Fellaini en Lukaku aan het kanon

Kristof Terreur in Engeland

12/09/17 - 22u56

© photo news.

The Royal Belgian Air Force. De Belgische luchtmacht hielp Manchester United aan een comfortabele zege tegen Basel: game changer Marouane Fellaini met een doelpunt en assist en sluipschutter Romelu Lukaku met zijn 6de in evenveel matchen. Jose Mourinho ziet hen graag.

© photo news.

Als het aan de trainer ligt, geeft hij hem een contract voor het leven. Marouane Fellaini's overeenkomst bij Manchester United loopt in de zomer af, maar zijn trainer is hard aan het lobbyen om hem langer te houden. Op een op twee persconferenties valt zijn naam. En Jose Mourinho houdt niet op te benadrukken hoe belangrijk hij onze landgenoot vindt. Liefdesverklaringen. De Portugese Cupido kijkt niet op een pijl. Zaterdag op Stoke luidde het: "Dit was een match voor Fellaini. We hebben hem gemist." Maandag, toen het nog niet zeker was of Fellaini fit zou raken, zei Mourinho: "Hij is belangrijker dan jullie je kunnen indenken. Zonder hem voel ik me zwakker. Maakt niet uit of hij op het veld staat of op de bank zit. Liefst van al heb ik hem erbij."



Het is een rode draad doorheen de carrière van Fellaini: niet 'mister popular' bij fans en fijnproevers, maar gewaardeerd door zij die dagelijks met hem werken. Nooit een kwaad woord over hun toegewijde soldaat. Manchester United maakte voor gisteren 7 van zijn 13 goals met Fellaini tussen de lijnen, hoofdzakelijk als invaller. Maak er daar 9 van de 15 van. De 'game changer'. Man die matchen in een andere plooi legt. Gisteren kwam hij na 19 minuten de geblesseerde Pogba aflossen. Geen kwartier later kopte Fellaini, hoog boven een Zwitser uit, een gemeten voorzet van Young tegen de touwen. Zo heeft hij ze graag. Hij zwierde de vuist in de lucht. En een oerkreet erbij. Voor zijn bank zag Mourinho dat het goed was. Los van die kopbal speelde Fellaini een sterke match. Goed in de interceptie. Redder in nood. Met een hakje in de loop als technisch hoogstandje. Oe's en ah's. Bewondering vanop de tribunes. Hoor je iemand nog de draak steken met hem? In het slot deed hij er nog een assist voor Rashford bovenop. Het vertrouwen van zijn trainer geeft Fellaini vleugels.