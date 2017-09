Klopp wringt zich in bochten over Mignolet: "Is het jouw job wel om die vraag te stellen?

Kristof Terreur

13/09/17 - 17u40 Bron: HLNinEngeland / Liverpool Echo

© photo news.

Charmant was het antwoord niet. Toen een reporter van de Liverpool Echo Jurgen Klopp vroeg of Simon Mignolet nu nummer één af is, viel de Duitse coach uit zijn rol. "Kijk, ik kan dit niet geloven", zei Klopp. "Ik ben zelfs niet zeker dat het jouw job is om deze vraag te stellen." Klopp wringt zich in bochten.

"Of Simon niet langer de nummer één is? Kijk... Ik kan dit niet geloven", zei een opgewonden Klopp. "Ik ben zelfs niet zeker of het jouw job is om die vraag te stellen. Maar nee, dat is het niet. En asjeblieft hou ermee op. Want het is zo niet. Honderd procent de waarheid zit de situatie zo: als we Simon als nummer één uitspelen en de anderen geen enkele keer per jaar, dan... Als ze slecht trainen, verdienen ze geen match. Maar zowel Loris (Karius) als Danny (Ward) houden hun niveau erg hoog. Als we hen die kansen niet geven, dan moeten we elk jaar op zoek naar een nieuwe nummer 2, die 33 is, nog een paar ballen kan pakken en niet de ambitie heeft om nog veel te spelen. 't Is erg moeilijk om zo iemand te vinden, hoor. Ik geef de voorkeur aan een groep goede keepers. En dat betekent dat je af en toe moet wisselen. Dat Loris tegen Arsenal zijn kans kreeg, was helemaal zoals ik zei. Achteraf hadden we kunnen zeggen, het was niet echt een match voor een keeper (hij moest geen bal pakken, red), maar dat wisten we vooraf niet. Hij zal tegen Sevilla niet spelen omdat ik hem gelukkig wil houden, maar omdat ik zijn kwaliteiten wil gebruiken. Zo zit het. Ik wil ze tegen elkaar uitspelen en onder mekaar zullen ze uitmaken wie er onder de lat mag staan. Ik vraag me ook af waarom we in termen van nummer 1, nummer 2 en nummer 3 denken en dat die pikorde vastligt tot het einde der dagen? Ik wil dat niet in twijfel trekken, maar waarom durf jij te vragen of hij nog de nummer één is. By the way, het is niet zo dat hij niet de nummer één zou moeten zijn."



In Liverpool worden er redelijk veel vragen gesteld bij de rotatie. Ook omdat Karius, zelfs in die match tegen Arsenal, niet iedereen heeft kunnen overtuigen. Hij maakt nog altijd een nerveuze indruk. Bij sommige andere topclubs hebben trainer wel een specifieke Champions League- en bekerdoelman, maar dat wordt dan voor het seizoen doorgepraat. Bij Liverpool is die orde erg flou. Benieuwd of dat ook ten koste gaat van het vertrouwen van de keepers.



Mignolet ging er immers vanuit dat hij zou spelen in de Champions League. Er was niks afgesproken.