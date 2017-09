Nieuwe dreun voor Mignolet: Klopp kiest voor Karius in CL-duel tegen Sevilla

Kristof Terreur in Engeland

Simon Mignolet ging er stiekem vanuit dat hij in de Champions League zou spelen, maar Jurgen Klopp kiest toch voor Loris Karius.

Een nieuwe ontgoocheling voor onze landgenoot. Gevraagd of hij zou starten in de CL zei hij zaterdag: "Dat is niet aan mij om te zeggen. Ik kan me alleen tonen op training en in wedstrijden. Ik wil elke match spelen. Zoals elke speler. Alleen: sommige beslissingen heb je niet in de hand." Klopp probeert zo Karius tevreden te houden. De Duitser, een poulain van de trainer, kwam vorig seizoen naar Anfield met de gedachte dat hij nummer één zou worden. Uiteindelijk bleek hij niet klaar. Voor de internationale break kreeg hij verrassend zijn kans tegen Arsenal. Een stresstest met het oog op Sevilla. In die match moest Karius geen bal pakken. Met de voeten toonde hij zich niet altijd even zeker.