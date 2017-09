Nummer 100 of 101 voor Fellaini in Champions League

GLA

12/09/17 - 21u48

© photo news.

video Marouane Fellaini was de eerste Belg die vanavond scoorde in de Champions League. Hij opende de score voor Manchester United met het hoofd tegen FC Basel. Het was de 101ste treffer van een landgenoot op het kampioenenbal. Al zijn er ook bronnen die zeggen dat het nummer 100 is.

De discussie gaat over een doelpunt van Marc Degryse voor Anderlecht op 28 september 1994 in de tweede match in groep C op het veld van Benfica (3-1). Hij zag destijds de eerreddende treffer van de Brusselaars na een vrije trap in het doel van Michel Preud'homme belanden. De bal werd gedevieerd door Paulo Madeira. Voor sommige waarnemers was het een own goal, maar voor de Uefa staat het doelpunt officieel op naam van Degryse. Dat leerde ons navraag op het hoofdkwartier van de Europese Voetbal Unie in het Zwitserse Nyon. Als u zelf wil oordelen of het al dan niet een doelpunt van Degryse is, moet u bijgevoegde samenvatting doorspoelen naar minuut 4. Lees ook MULTILIVE Champions League: Fellaini valt in en scoort - De gouden MCN-driehoek van PSG doet het



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash!