Geniale Messi scoort (eindelijk) tegen Juventus en leert Oude Dame lesje: 3-0

Superlatieven te weinig om de kunstjes van Lionel Messi te beschrijven. 't Was weer een onemanshow vanavond in Camp Nou tegen Juventus. Met twee treffers, nota bene zijn eerste uit zijn carrière tegen de Oude Dame, dirigeerde 'Leo' Barça naar een afgetekende 3-0 zege.

De absolute kraker tussen Barcelona en Juventus was een heruitgave van de kwartfinales van het vorige kampioenenbal. Toen sleepte de Oude Dame een 0-0 gelijkspel uit de brand in Camp Nou, nadat het in de heenwedstrijd met een 3-0 zege fors uithaalde. Barcelona was dus op wraak belust.



In de selectie van de Catalanen geen spoor van Thomas Vermaelen. De Rode Duivel, nochtans helemaal fit, behoorde niet tot de wedstrijdselectie. Wél was er een basisplaats voor topaankoop Ousmane Dembélé. De 20-jarige Franse winger, die voor een som van 105 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund, verscheen zo voor het eerst aan de aftrap bij zijn nieuwe werkgever. Juventus-coach Massimiliano Allegri moest dan weer puzzelen aan zijn elftal. Mario Mandzukic, Sami Khedira, Benedikt Höwedes en Giorgio Chiellini gaven noodgedwongen verstek. (lees hieronder verder) Lees ook Vincent Kompany mist ook Champions League-duel met Feyenoord



Eindelijk prijs tegen Juventus Opvallende statistiek: Lionel Messi had voor aanvang nog nooit gescoord tegen Juventus. Hoogtijd om komaf te maken met die statistiek, moet de Argentijnse balvirtuoos gedacht hebben. En hij slaagde in zijn opzet. 'Leo' effende op slag van rust het pad voor de Catalanen met een lage knal. Voor Messi was het zijn elfde treffer tegen een Italiaanse opponent, maar belangrijker: eindelijk lukte het ook tegen die dekselse Gianluigi Buffon. Een doelpunt dat op dat moment toch wat uit de lucht kwam gevallen, want Juventus hield de zaakjes goed gesloten achterin. Enkel een bedrijvige Dembélé was enkele minuten voordien dicht bij een treffer. Juventus - dat nog nooit de openingsmatch in de Champions League verloor - toonde zich op zijn beurt vooral in de beginfase gevaarlijk. De Sciglio, Dybala en Higuain waagden hun kans, maar telkens stond doelman Ter Stegen pal. © reuters.

Onnavolgbaar De verse moed waarmee Juventus uit de kleedkamers was gekomen, werd al na tien minuten in het tweede bedrijf de kop ingedrukt. De inzet van Messi werd in eerste instantie nog voor de lijn gekeerd, maar in de herneming was Rakitic er als de kippen bij om de dubbele voorsprong tegen de touwen te jagen. De manschappen van Allegri gaven nadien een verslagen indruk. En het werd nog erger voor Juventus. Minuut 69 noteren we, wanneer Lionel Messi op avontuur trekt en zijn tweede haarfijn in het hoekje plaatst. De Argentijn degradeerde de lepe Juve-defensie tot aan de grond genagelde standbeelden. Een meer dan geslaagde start dus voor de troepen van coach Ernesto Valverde. Juventus - verliezend finalist vorig jaar - heeft nu ook (eindelijk) kennis gemaakt met het genie Lionel Messi. Barcelona is nu al al 23 thuiswedstrijden op rij ongeslagen in de poulefase van de Champions League. Voor Juventus is het de zwaarste CL-nederlaag sinds 2009, toen het met 1-4 de boot inging tegen Bayern. © photo news. © reuters.