Weiler gokt en verliest: snel rood Kums luidt nederlaag van Anderlecht in tegen matig Bayern (3-0)

Thomas Lissens

12/09/17 - 22u36

Hét moment van de avond: Kums haalde Lewandowski neer nadat die ontsnapt was in zijn rug. Resultaat: rood voor de 29-jarige Brusselaar en strafschop. © photo news.

Anderlecht heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League met 3-0 verloren op het veld van Bayern München. Anderlecht speelde tachtig minuten met een man minder na terecht rood voor Sven Kums, die door Weiler achterin werd geposteerd. Met z'n tienen verweerde paars-wit zich kranig, al was vooral de ietwat teleurstellende match van de Duitse 'Rekordmeister' de reden waarom een pandoering uitbleef.

Op dat moment was de match van paars-wit eigenlijk al mislukt. De vraag leek niet zozeer of Bayern nog zou scoren, maar wel hoe vaak de Duitsers het net nog zouden doen trillen. Zo dachten de thuisfans er ook over. "Auf geht's Bayern schiesst ein Tor", klonk het al op het kwartier. En toch hield Anderlecht verrassend lang stand. Voor rust kon het Beierse miljoenenensemble niet meer scoren, vooral ook omdat de roodhemden te slordig waren in de zone van de waarheid. Anderlecht kon zelfs twee keer dreigen via Trebel en Stanciu. Neen, tevreden kon Bayern-trainer Carlo Ancelotti bij rust niet zijn.

Chipciu op de paal

En meteen na rust zakte de 58-jarige Italiaan nog wat verder weg in zijn lederen stoeltje. Chipciu kreeg een uitstekende kans, maar de Roemeense winger mikte de bal met blauwe sterren op de paal. Aan de overzijde moest Sels zich dan weer onderscheiden op een buffelstoot van de boomlange Süle.



Bayern verloor afgelopen weekend van Hoffenheim en dat was geen toeval. De motor van de 'Rekordmeister' is nog lang niet op toerental. Het voetbal was te traag, de goede ideeën te schaars en de technische fouten legio. Neen, van dit Bayern moeten de Spaanse toppers momenteel nog niet wakker liggen.



En toch diepte de thuisploeg de score nog wat uit, onder meer door zwak verdedigen van Spajic. Akkoord, de voorzet van Kimmich voor de 2-0 van Thiago was uitstekend, maar de Serviër legde de Spaanse stilist wel héél weinig in de weg. Dat deed Spajic nog eens over toen Süle de 3-0 in doel leek te koppen, maar scheidsrechter Paolo Tagliavento zag een duwfout. Uitstel van executie, zo bleek. In minuut 90 legde Kimmich de 3-0-eindstand vast.