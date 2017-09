Van Holsbeeck: "Niet vergeten dat Mourinho ons is komen feliciteren met onze manier van spelen"

Door: redactie

Herman Van Holsbeeck trekt vanavond met Anderlecht naar de Allianz Arena van Bayern München voor de eerste speeldag van de Champions League. De manager van de Belgische recordkampioen werd naar aanleiding daarvan geïnterviewd door Sport/voetbalmagazine en er kwamen enkele heikele punten ter sprake. 'HVH' had het onder meer over de manier van voetballen van paars-wit onder René Weiler én de transfer van Mile Svilar.

"Elke trainer heeft zijn eigen visie over voetbal. Maar iedereen moet zich bewust zijn dat het spel evolueert", zegt Van Holsbeeck in Sport/voetbalmagazine. "Het voetbal van Weiler heeft ons tot in de kwartfinales van de Europa League gebracht... Ik ben niet vergeten dat José Mourinho ons na de match op Old Trafford in de kleedkamer is komen feliciteren met onze manier van spelen."