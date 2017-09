"Omdat Weiler trainer is, mag Anderlecht de bus parkeren? Onder Hein was het niet waar geweest." Onze Chef Voetbal wil voetbal zien van paars-wit

Door: Stephan Keygnaert

RSC Anderlecht is na twee jaar terug in zijn biotoop: de Champions League. En dan heet het plots dat Weiler vanavond een vrijgeleide krijgt om geheel zichzelf te zijn - inzakken, afstand doen van de bal, en vanuit die defensieve organisatie zo snel mogelijk, met verticaal voetbal, omschakelen. Waar is onze moed? Anderlecht die ineens het alibi krijgt om niet te voetballen?



Een imaginair voorbeeld: stél dat Hein Vanhaezebrouck in de Allianz Arena in de dug-out van Anderlecht zou zitten - het is opvallend hoéveel paars-witte fans op de sociale media Vanhaezebrouck steunen in de crisis in AA Gent en hem oproepen om naar het Astridpark te komen -, zou dan vandaag dezelfde teneur worden aangeslagen? 'Zak maar in, Hein.' Integendeel, dan zou toch elke voetballiefhebber reikhalzend uitkijken hoe de visie op voetbal van Vanhaezebrouck overeind zou blijven tegen het machtige Bayern München? 't Was toch hij die 60% balbezit had in Zenit en in Valencia? Vandaar dat niemand toen Vanhaezebrouck en AA Gent de nederlagen kwalijk nam.



Maar omdat René Weiler trainer is, mag Anderlecht 'de bus parkeren'?



