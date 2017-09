Staat 'Scarface' woensdag alweer in goal Manchester City in de Kuip?

© twitter City_Watch.

Het was waarschijnlijk het beeld van het weekend in de Premier League. Ederson, keeper van Manchester City, die op bijzonder akelige wijze geveld werd door een hoge trap van Sadio Mané. De aanvaller van Liverpool deed het duidelijk niet met opzet, maar kreeg wel de rode kaart gepresenteerd en drie speeldagen schorsing. Een voorstel waartegen Man City nog in beroep kan gaan.



Na acht minuten oplapwerk op het veld, werd de Braziliaan verder behandeld in het medische centrum van de 'Citizens' waar als bij wonder geen breuken werden vastgesteld. Maar dat de schade niet min is, toont deze foto die vandaag opduikt van de doelman. Vele hechtingen en blauwe plekken, maar niettemin reist 'Scarface' Ederson mee af naar Rotterdam, waar de ploeg van De Bruyne en Kompany woensdag Feyenoord partij geeft in de Champions League.



"Ik ben in orde, alleen de schrik was groot", liet Ederson weten. Ederson stond vandaag ook alweer op het trainingsveld. Met een voetbalhelm, geïntroduceerd door Petr Cech, beschermde hij zijn gezicht.