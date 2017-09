Weiler: "Goed verdedigen, om hen dan met counter pijn te doen"

Door: redactie

Voor het eerst sinds het najaar van 2014 mag Anderlecht zich opmaken voor de groepsfase van de Champions League. De Belgische kampioen wacht dinsdag op de eerste speeldag van groep B, met de verplaatsing naar Bayern München, meteen een loodzware taak. Anderlecht-coach René Weiler hoopt bij zijn terugkeer naar Duitsland echter voor "een verrassing" te zorgen.

"We maken niet veel kans, maar met wat geluk is er veel mogelijk. Over de favorietenrol hoeven we echter niet te praten", vertelde de 43-jarige Zwitser, ex-coach van het Duitse Nürnberg, vanavond tijdens de persconferentie in München.



"Ik ken Bayern zeer goed, dit wordt een serieuze test voor ons", aldus Weiler, die de 2-0 nederlaag van Bayern afgelopen weekend op het veld van Hoffenheim uitvoerig bestudeerd heeft. "Op de eerste plaats moet je tegen Bayern goed verdedigen, enkel op die manier kan je tegen hen iets afdwingen. Met onze counters kunnen we hen vervolgens in de problemen brengen."



Aanvoerder Sofiane Hanni viert dinsdagavond zijn debuut in de groepsfase van de Champions League. "Dit is een droom die uitkomt", vertelde de Algerijn, die beseft dat Anderlecht in een zware groep terechtgekomen is. "Om deze groep te overleven, moeten wij boven onszelf uitstijgen."