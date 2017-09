Daar is de Champions League: vier kenners over de kansen van Anderlecht, onze landgenoten en de winnaar in spe, en ook uw mening telt!

GVS

12/09/17 - 07u40

Voetballiefhebber, het is weer zo ver. Vandaag start met onder meer de loodzware verplaatsing van Anderlecht naar de Allianz Arena een nieuw seizoen van het kampioenenbal. Hoog tijd dus voor drie pertinente vragen aan Gert Verheyen, Franky Van der Elst, Wesley Sonck en Wim De Coninck - de vier analisten die u op Proximus TV van deskundig commentaar bij alle Champions Leaguewedstrijden voorzien. Niet akkoord? Geen nood, uw mening in onze polls is minstens even belangrijk.

1. Hoe ver geraakt Anderlecht in de groepsfase? Hoe ver geraakt Anderlecht in de groepsfase? René Weiler kan met defensief en afwachtend voetbal dan wel zijn favoriete speelwijze hanteren, dan nog ontbreekt de kwaliteit aan de bal om volgens mij écht iets te kunnen verwezenlijken Gert Verheyen Gert Verheyen: "Paars-wit zit in een mooie maar zeer zware groep. Bayern en Paris Saint-Germain zijn hoe dan ook buiten categorie, dus zal Anderlecht met Celtic moeten uitmaken wie die derde plek in de wacht sleept. Dat wordt niet makkelijk, want Anderlecht speelt momenteel niet op het niveau waarmee je iets kan betekenen in de Champions League. René Weiler kan met defensief en afwachtend voetbal dan wel zijn favoriete speelwijze hanteren, dan nog ontbreekt de kwaliteit aan de bal om volgens mij écht iets te kunnen verwezenlijken. De derde plaats is hoe dan ook het hoogst haalbare."



Franky Van der Elst: "Anderlecht moet zich volop focussen op die derde plek. Het zal een hevige strijd worden met Celtic waarbij de thuiswedstrijd tegen de Schotten eind deze maand zeer cruciaal is. Die moet onze landskampioen eigenlijk winnen om Europees te overwinteren, want in eigen huis kan Celtic toch dat tikkeltje meer. Denk maar aan hun overwinning tegen Barcelona vijf jaar geleden. Iets rapen tegen Bayern en PSG? Tja... misschien kan er wel eens een bonuspuntje worden weggekaapt, maar ik reken er niet op. Anderlecht zal het vooral in de onderlinge duels tegen Celtic moeten waarmaken."



Wesley Sonck: "De Europa League bereiken zou al knap zijn. Tegen Neymar, Mbappé of Lewandowski kan je niets beginnen, maar Celtic en Anderlecht zijn volgens mij evenwaardig. De Schotten zijn vooral thuis sterk, maar buitenshuis loopt het heel wat stroever. Ik vind trouwens niet dat je conclusies mag trekken uit het niveau dat paars-wit in de competitie tentoonspreidt. Die wedstrijden staan los van elkaar, wat betekent dat Anderlecht niet automatisch ondermaats zal spelen op het kampioenenbal.



Ze hebben een hele goeie campagne nodig om derde te eindigen. Bayern en PSG zijn enkele gradaties te sterk. Celtic schat ik van hun niveau en dan zal de vorm van de dag bepalen wie naar de Europa League mag. Een puntje tegen de grote twee is volgens mij enkel mogelijk als er niets meer op het spel staat. Maar gezien het speelschema - Celtic ontvangt Anderlecht op de laatste speeldag - lijkt dat onmogelijk."

2. Welke Rode Duivel wordt de uitblinker in de Champions League? Welke Rode Duivel wordt de uitblinker in de Champions League? We zijn rotverwend met het aantal landgenoten. We kijken naar een topwedstrijd in de Champions League en er speelt een Belg mee. Dat is toch fantastisch? Wesley Sonck Gert Verheyen: "Dries Mertens. Hij speelt in een fantastisch draaiend Napoli - die ik trouwens ver zie geraken dit jaar -, is daar zeer belangrijk en voelt er zich kiplekker. Hij lijkt me wel klaar voor een nieuw topjaar. Maar ik ben ook wel benieuwd naar enkele Belgen bij de Engelse ploegen - ik denk aan De Bruyne, Kompany, Hazard en Lukaku. De clubs over Het Kanaal hebben de laatste jaren steeds het onderspit moeten delven richting de eindfase van het kampioenenbal. Ik stel me de vraag of zij met onze landgenoten nu wél eens kunnen wedijveren met de absolute toppers."



Franky Van der Elst: "Pfoeh, er zijn er een heleboel waar ik naar uitkijk, kies er daar maar eens eentje uit. Laten we beginnen met het duo De Bruyne - Kompany. Enerzijds omdat ik benieuwd ben welke rol De Bruyne kan spelen bij een Manchester City dat heel wat investeringen achter de rug heeft. Anderzijds vraag ik me af wat Kompany nog kan op het allerhoogste niveau na een ongelukkig seizoen. Ook naar Lukaku ben ik nieuwsgierig. Zijn eerste jaar als basisspeler bij een topclub op het allerhoogste niveau. Maar ik kies toch voor Mertens. Vorig jaar was hij eéén van de smaakmakers van de Champions League en ik verwacht dat hij opnieuw een knaljaar zal kennen."



Wesley Sonck: "Je kan niet anders dan hier Dries Mertens zeggen. Vorig jaar de absolute uitblinker en in de voorrondes dit jaar tegen Nice opnieuw zéér sterk. Ik veronderstel dat hij zijn niveau gaat aanhouden en misschien zelfs nog opkrikken. Ook naar Kompany kijk ik uit. Na een rotseizoen kan hij een nieuwe start maken. En Meunier vermeld ik ook graag, de manier waarop hij is gegroeid van een aanvaller in de lagere regionen naar een basisplaats in de verdediging bij dit PSG, geweldig. Maar nog veel belangrijker is dat we rotverwend zijn met het aantal landgenoten. We kijken naar een topwedstrijd in de Champions League en er speelt een Belg mee. Dat is toch fantastisch?"



Wim De Coninck: "In eerste instantie Yannick Carrasco. Hij heeft me vorig jaar - vooral voor nieuwjaar - bekoord en ook nu kijk ik uit naar zijn prestaties. Maar natuurlijk ook Dries Mertens, die vorig jaar iedereen met verstomming sloeg. En dan zag ik zonet nog een fantastische eindpass van De Bruyne op Agüero in de competitiematch tegen Liverpool van afgelopen weekend. Dan ben je het ook wel waard om gevolgd te worden. Ja... we hebben wel wat kanjers rondlopen." © photo news.