Anderlecht zit met een probleem op Duitse bodem: drie nederlagen en één gelijkspel

12/09/17 - 08u00

Champions League Het wordt een haast onmogelijke opdracht vanavond in Beieren. Anderlecht bezoekt Bayern München op de eerste speeldag van de Champions League en moet 'en passant' de doelpuntenmachine van coach Carlo Ancelotti stoppen. Geen sinecure, zeker gezien paars-wit in de huidige Champions League nog nooit kon winnen op Duitse bodem.

© photo news. Sinds de hervorming van het kampioenenbal in 1992 gaat het Anderlecht niet voor de wind over de oostelijke grenzen van ons land. Paars-wit speelde de afgelopen 25 jaar vier keer op Duitse bodem en kon daarin geen enkele zege veilig stellen.



Met drie nederlagen en één gelijkspel ogen de statistieken behoorlijk pover. Van Werder Bremen werd tweemaal verloren en goed veertien jaar geleden legde paars-wit ook het bijltje tegen Bayern. In 2014 redde Mitrovic dan weer een punt tegen Borussia Dortmund. Ziehier, een overzicht van de Anderlechtse prestaties op Duitse bodem. Lees ook Mulder: "Werden er tien sprintjes gevraagd, Sven trok er twaalf. In Neerpede spreken ze nu al van de beste training ooit"

Hoffenheim toont Anderlecht hoe je Bayern klopt



1993: Vijf goals om de oren in het "Wonder aan de Weser" In een memorabele wedstrijd tegen Werder Bremen had Anderlecht een uur voor het eind van de tweede groepswedstrijd in het seizoen 1992/1993 alle touwtjes in handen. Toenmalig coach Johan Boskamp zag zijn team naar een comfortabele 0-3 voorsprong klimmen dankzij goals van Philippe Albert en Danny Boffin.



De schaapjes leken op het droge, maar niets was minder waar. In een indrukwekkend halfuur van de thuisploeg stuikte de Anderlecht-organisatie als een kaartenhuisje in elkaar. De Duitsers vonden in minder dan een halfuur vijf keer de weg naar doel. Anderlecht reisde met een beschamende 5-3 terug naar België. Het "Wonder aan de Weser" was een feit.

2003: Bayern wint op een diefje in München In de groepsfase van de Champioens League 2003/2004 kwam Anderlecht ruim tien jaar na de blamage tegen Werder Bremen uit tegen Olympique Lyon, Celtic en Bayern München. Tegen vedetten als Roy Makaay, Michael Ballack en Oliver Kahn deed Anderlecht het meer dan behoorlijk.



Een piepjonge Vincent Kompany hield de Duitse reuzen samen met onder meer Olivier Deschacht in bedwang. Een lichte penaltyfout op Roy Makaay zou kort voor de rust de wedstrijd beslissen. De Nederlander klaarde zelf de klus en hield zo de zege in de Beierse rangen. Anderlecht verdiende meer, maar bleef ontgoocheld achter. Vincent Kompany in duel met Roy Makaay. © reuters.

2004: Nieuwe pandoering in Bremen In het najaar van 2004 mochten de spelers van Hugo Broos opnieuw naar Duitsland trekken. In de groepswedstrijd tegen Bremen kreeg paars-wit de kans om revanche te zoeken voor het "Wonder aan de Weser", maar dat liep toch even verkeerd af.



Een zwak Anderlecht werd door Bremen overklast, mede dankzij aanvalskoppel Klose-Klasnic: 5-1. In een groep met ook nog eens Valencia en Inter Milaan bleven de Brusselaars achter met een troosteloze 0 op 18. Oleg Iachtchouk zorgt voor de eerreder in de 5-1 tegen Werder Bremen. © belga.