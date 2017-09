Real Madrid moet Karim Benzema missen tegen Apoel Nicosia

Bewerkt door: XC

Real-aanvaller Karim Benzema is vandaag geblesseerd uitgevallen bij het 1-1-gelijkspel tegen Levante in de Spaanse Primera Division. Hij liep een verrekking op in de rechterdij, zo liet zijn coach Zinédine Zidane weten. Hoe lang de Fransman buiten strijd is, moet nog blijken.