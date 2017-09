Kenners Aleksandar Jankovic en Glen De Boeck: onze gidsen in de Champions League

Door: redactie

8/09/17 - 06u00

© photo news.

Vergeet de Jupiler League. Zelfs de Premier League. De enige competitie die er vanaf volgende week écht toe doet, is de Champions League. En natuurlijk kunnen wij dan niet achterblijven. Het Laatste Nieuws pakt uit met een gloednieuw spel: de Gouden League. Cristiano, Lionel, Eden, Gareth, Andrés, Ángel, Edinson of Dele: wie krijgt er een plaatsje in jouw ploeg? Glen De Boeck en Aleksandar Jankovic zijn onze ervaren gidsen.

Real, Man U, Porto, Roma, Lyon, Celtic, Valencia,... Het lijstje Europese topteams dat Glen De Boeck in de Champions League bekampte, is ellenlang. Ook nu volgt hij het kampioenenbal nog steeds op de voet. Aleksandar Jankovic is dit seizoen dan weer analist voor Proximus TV. Het Servische voetbaldier zit bij zowel de Jupiler Pro League als de Champions League op de eerste rij. "Zondag ga ik naar Standard - Charleroi, woensdag ben ik op Feyenoord - Man City. Niet slecht hé?", lacht hij. Het duo ontleedt voor ons vol overgave elke groep.



GROEP A: Basel - Man U - CSKA Moskou - Benfica

Jankovic: "Man U heeft de capaciteiten om bij de laatste vier te raken. Bovendien is er opvallend weinig druk bij hen, in tegenstelling tot Man City en PSG. Mourinho laat Man U vol vertrouwen spelen. Ze zitten in de goede flow. Voor plek twee gaat het tussen CSKA en Benfica volgens mij. Benfica in de knock-outfase is nooit een verrassing."

De Boeck: "Onderschat Moskou niet. Ik heb het niet voor Russische ploegen. Die heb ik liever niet in mijn groep. Ik zie CSKA dan ook tweede eindigen. Of Man U eindwinnaar kan worden? Afwachten hoe het seizoen verloopt, dat team is nog in volle opbouw. Al zou het normaal zijn dat ze progressie blijven maken en lang meedoen."



GROEP B: Celtic - Bayern - PSG - Anderlecht

De Boeck: "Ik zie Anderlecht derde worden. Volgens mij functioneren ze beter in Europa dan in België, omdat ze daar het spel niet moeten maken en vanuit de reactie kunnen spelen. De groepswinst is voor Bayern. PSG heeft veel talent, maar het zal zaak zijn voor hen om ook tegen Celtic en Anderlecht op de afspraak te zijn. Daarin ligt een groot verschil met Bayern: de Duitsers rateren geen enkele match."

Jankovic: "Ik schat Anderlecht ook iets hoger in dan Celtic qua kwaliteit. Bayern blijft Bayern, al sijpelen er nu ook al kleine probleempjes uit de kleedkamer naar buiten. Van PSG verwacht ik een reactie na de shockerende eliminatie tegen Barcelona vorig seizoen. Benieuwd hoe het samenspel tussen Mbappé, Cavani en Neymar zal verlopen. Dé beste transfer van PSG is voor mij echter het blijven van Verratti."



GROEP C: Roma - Chelsea - Atletico - Qarabag

Jankovic: "Hm, da's een lastige. Bij Chelsea is het tegenwoordig elke dag wel iets. Zoiets is nooit positief. Hun start zal belangrijk zijn, meer nog dan voor andere ploegen. Atletico zond dan weer een sterk signaal uit met het blijven van Simeone. Zij zijn voor mij de favoriet, al is dit echt een groep waarin het met drie strijden is voor twee plaatsjes. Ik gok op Atletico en Chelsea."

De Boeck: "Ik ben niet helemaal akkoord. Roma deed goede transfers en blijft een moeilijk te bewegen ploeg, terwijl ook Atletico elk jaar een stap vooruit zet. Dat wordt lastig voor Chelsea. Een groot vraagteken voor mij. Hazard die fan is van Zidane en flirt met Real, Diego Costa die met hangende pootjes weer in de kern werd opgenomen... Er hangt ginds een bepaalde spanning die zijn weerslag zou kunnen hebben op de resultaten."



GROEP D: Barcelona - Juventus - Olympiakos - Sporting Lissabon De Boeck: "Het is een veeg teken dat Barça al twee keer weggespeeld is door Real in de Supercup. Barcelona zal top moeten zijn om Juve te bekampen, en dat is momenteel niet het geval. Dit terwijl de Italianen zonder omkijken doorgaan. Toch gaat Barcelona mee door volgens mij. De andere twee ploegen zijn gewoon niet sterk genoeg om zelfs een minder Barcelona het vuur aan de schenen te leggen."

Jankovic: "Olympiakos en Sporting gaan het inderdaad lastig krijgen om door te gaan, da's duidelijk. Voor Juventus was deze zomer misschien wel de interessantste mercato in Europa. Bonucci naar Milan: wat een verrassing. Knap van Allegri. Het behouden van Dybala en de komst van Matuidi zorgen er echter voor dat Juve allesbehalve verzwakt is."



GROEP E: Spartak Moskou - Liverpool - Maribor - Sevilla

Jankovic: "Liverpool is de grote favoriet in deze groep. Het is liefst negen jaar geleden dat ze de groepsfase van de Champions League nog eens overleefden. Spartak kan misschien wel verrassen, net als in Rusland. Het was zestien jaar geleden dat ze nog eens kampioen van hun land werden, de groepsfase overleefden ze nog nooit. Massimo Carrera broedt op een nieuwe stunt."

De Boeck: "Liverpool heeft ambitie. Dat zetten ze extra in de verf door Coutinho te houden. Ik genoot van Liverpool de voorbije weken en zie hen ver geraken. Sevilla is een zekerheid in Europa, al zie ik Spartak tweede worden."



GROEP F: Shakhtar - Feyenoord - Man City - Napoli

De Boeck: "Ik ben niet overtuigd van City. Ondanks hun kwaliteiten vind ik dat ze nog te vaak ups en downs hebben. Meteen ook de grote frustratie van Guardiola. Er een constante in krijgen: het lukt hem niet. Iets wat bij Napoli wél aanwezig is. Dat ze na een topseizoen hun ploeg konden samenhouden, zegt alles."

Jankovic: "City blijft voor mij de favoriet. Absoluut. Hun budget, hun transfers, hun techniek. Guardiola en City zijn eindelijk aan elkaar aangepast. Napoli wordt tweede. Shakhtar? Dat is niet meer het Donetsk van vijf jaar geleden. De budgetten ginds zijn met 50 tot 70 procent gedaald. Mochten ze derde worden, zou dat al een groot succes zijn."



GROEP G: Monaco - Besiktas - Porto - Leipzig

Jankovic: "Het afspringen van de transfer van Lemar was een goede zaak voor Monaco, maar hoe gaat zo'n jongen daarmee om? Dat Jardim bleef, is in dat opzicht een goede zaak. Interessant om volgen is verder hoe Tielemans het gaat doen. Volgens mij past hij perfect in het systeem van de coach. Dit wordt zijn jaar, schrijf maar op. Leipzig kan volgens mij dan weer één van dé verrassingen worden dit seizoen. Deze groep is helemaal in evenwicht. Heel open. Besiktas, Porto, Leipzig: benieuwd wie tweede wordt."

De Boeck: "Ik kan me daarbij aansluiten. Deze groep is het meest aan elkaar gewaagd. De stabiliteit op verplaatsing zal de doorslag geven. Monaco? Een nieuw team bouwen vraagt tijd."



GROEP H: Apoel - Borussia Dortmund - Real - Tottenham

De Boeck: "Voor de neutrale voetballiefhebber is dit een gewéldige groep, voor de teams zelf vooral geweldig moeilijk. Real moet er bovenuit steken, maar ik schat Tottenham niet sterker in dan Borussia. Real op één, Dortmund op twee dus voor mij."

Jankovic: "Heel interessant om volgen hoe Borussia zich gaat profileren. Peter Bosz is een heel andere coach dan Thomas Tuchel en Jürgen Klopp, die dezelfde filosofie volgden. Bosz' idee is meer op balbezit en positiespel gestoeld. Benieuwd ook wat er aan de manier van spelen gaat veranderen zonder Dembele. Dortmund is voor mij nu een mysterie, terwijl Tottenham wél stabiliteit en continuïteit heeft. Zij strijden voor plek 2, ver achter Real. Zij zijn voor mij opnieuw dé favoriet om deze Champions League te winnen. Voor het eerst in tien jaar is er geen druk bij Real. Zeven prijzen op twee jaar Zidane: ongelofelijk eigenlijk. Dat zal zeker meespelen. De interne rust die zij nu eindelijk hebben, ontbreekt bij Barcelona. Het is niet toevallig dat Real vorig jaar titel én Champions League won. Een herhaling zou me niet verbazen."