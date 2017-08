Loodzware CL-loting voor Anderlecht, dat Bayern München, PSG en Celtic treft

Thomas Lissens

Sinclair van Celtic, Lewandowski van Bayern en Neymar van PSG komen allemaal over de vloer in het Astridpark.

In Monaco is geloot voor de groepsfase van de Champions League. Landskampioen Anderlecht ging als enige Belgische vertegenwoordiger in de trommel en paars-wit werd onderverdeeld in de loodzware groep B. De Brusselaars treffen Bayern München, Paris Saint-Germain en Celtic Glasgow. Een mooie loting dus voor de landskampioen, die twee droomaffiches en één toch wel haalbare kaart voorgeschoteld krijgen. Europees overwinteren lijkt op die manier haalbaar.

Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck: "Een eer dat Neymar komt" "Voor de supporters is dit natuurlijk een fantastische loting", liet Herman Van Holsbeeck bij VTM zijn licht schijnen over groep B. "Ik denk dat het Constant Vanden Stockstadion drie keer uitverkocht zal zijn, maar sportief is deze loting natuurlijk een hele zware dobber. Bayern en PSG steken er natuulijk bovenuit en het is een hele eer dat we met Neymar de duurste speler aller tijden zullen mogen ontvangen. Celtic is op papier de meest haalbare kaart."



Anderlecht is opnieuw van de partij na twee jaar afwezigheid in de Champions League. In het seizoen 2014-15 werd paars-wit derde in een poule met Borussia Dortmund, Arsenal en Galatasaray. Vervolgens werden de Brusselaars in de zestiende finales van de Europa League uitgeschakeld door Dynamo Moskou. Lees ook Deze twee identieke kunststukjes van Mané helpen Liverpool aan CL-ticket

Kwalificatie komt niet meer in gevaar: Mertens straks in Champions League te bewonderen met Napoli



Een korte voorstelling van de drie opponenten: Bayern München

De regerende Duitse lands- en recordkampioen. Bayern München is één van de beste ploegen ter wereld, die voor elke positie meerdere keuzemogelijkheden heeft. Robert Lewandowski, Thomas Müller, Arjen Robben, Franck Ribéry, Mats Hummels of Manuel Neuer: allemaal zullen ze afzakken naar het Constant Vanden Stockstadion. Afgelopen zomer was de Fransman Corentin Tolisso (40 miljoen euro) de recordaankoop. Bayern won de belangrijkste Europese beker al vijf keer.



Lewandowski. © getty.

Paris Saint-Germain Speelbal van de steenrijke Qatarees Nasser Al-Khelaifi. PSG sloeg de voetbalwereld deze zomer met verstomming door de nodige 222 miljoen euro op tafel te leggen Neymar weg te kunnen kopen bij FC Barcelona. De Anderlecht-fans zullen dus de duurste voetballer aller tijden mogen verwelkomen en mogelijk volgt nog een andere vedette, want ook de transfer van Kylian Mbappé hangt in de lucht. Met rechtsachter Thomas Meunier speelt er ook een landgenoot bij de Parijse topclub, al moet die voorlopig Dani Alves voor zich dulden in de pikorde.



Neymar komt naar Brussel.

Celtic Glasgow De Schotse alleenheerser. Celtic heeft misschien wat van zijn Europese grandeur verloren, maar in eigen land hebben 'The Bhoys' geen kind aan de concurrentie. Celtic laat in eigen land amper punten liggen en kan zo dus ook krachten sparen voor de CL-duels. Met Dedryck Boyata zal Anderlecht ook een Belgische speler treffen als de degens worden gekruist met de groen-witten, maar de twee mannen die vooral voor de goals zorgen zijn Scott Sinclair en de Malinese Fransman Moussa Dembélé.

Groep A: -Benfica (Por)

-Manchester United (Eng)

-FC Basel (Zwi)

-CSKA Moskou (Rus)

Groep B: -Bayern München (Dui)

-Paris Saint-Germain (Fra)

-ANDERLECHT

-Celtic (Sch)

Groep C: -Chelsea (Eng)

-Atletico Madrid (Spa)

-AS Roma (Ita)

-Qarabag (Aze)

Groep D: -Juventus (Ita)

-FC Barcelona (Spa)

-Olympiacos (Gri)

-Sporting Lissabon (Por)

Groep E: -Spartak Moskou (Rus)

-FC Sevilla (Spa)

-Liverpool (Eng)

-Maribor (Slo)

Groep F: -Shakhtar Donetsk (Oek)

-Manchester City (Eng)

-Napoli (Ita)

-Feyenoord (Ned)

Groep G -Monaco (Fra)

-FC Porto (Por)

-Besiktas (Tur)

-RB Leipzig (Dui)

Groep H -Real Madrid (Spa)

-Borussia Dortmund (Dui)

-Tottenham Hotspur (Eng)

-APOEL (Cyp)

18u10 - Eerste trekking De loting zal nu worden gestart. Eerst worden alle ploegen uit pot 1, de grootste teams, in een groep onderverdeeld.

18u - begin van de ceremonie Presentatoren Pedro Pinto en Reshmin Chowdhury hebben de ceremonie aangevat in Monaco. Er worden afwisselend individuele prijzen uitgereikt en balletjes uit de trommels geloot.



De eerste prijs, die van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin, is voor AS Roma-legende Francesco Totti. De 40-jarige Italiaan zette na vorig seizoen een punt achter zijn carrière en mag nu naar huis met een onderscheiding.



"Totti is AS Roma zijn hele leven trouw gebleven en dat verdient respect. Hij verdient deze prijs dubbel en dik", aldus Ceferin. Totti's landgenoot Gianluigi Buffon werd uitgeroepen tot doelman van het seizoen.

17u55 - ook 'CR7' van de partij Hij is de grote kanshebber om tot beste speler van het jaar te worden verkozen en dus mocht Cristiano Ronaldo niet ontbreken in Monaco. De Portugese superster, met modieuze zonnebril op de neus, maakte op de blauwe loper zelfs even tijd voor de fans. Onder anderen Messi, Buffon en Raul volgden dat voorbeeld. The stars hit the the blue carpet...#TheUEFAawards #UCLdraw pic.twitter.com/VI57q3RRmt — Champions League (@ChampionsLeague) 24 augustus 2017

17u35 - Eerbetuiging voor Vanden Stock Roger Vanden Stock is in Monaco voor de loting en de 75-jarige Anderlecht-voorzitter werd er al in de bloemetjes gezet voor zijn 30 jaar dienst in het UEFA Club Competitions Committee. Vanden Stock kreeg een miniatuurversie van de Europa League- en Champions League-trofee overhandigd. Voor de voorzitter van paars-wit was het vandaag immers zijn laatste vergadering in het comité. Eerbetoon van @UEFA aan Roger Vanden Stock: https://t.co/QlQVTm5raJ #RSCA #COYM #legend pic.twitter.com/0P1Ew7Zvm3 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 24 augustus 2017

17u30 - Toppers arriveren in stijl Leo Messi checks in for the #UCLdraw after his ride...



UEFA Men's Player of the Year? #UCL Forward of the Season?#TheUEFAawards pic.twitter.com/hN7PgNIfZS — Champions League (@ChampionsLeague) 24 augustus 2017 Er wordt vanavond niet alleen geloot in Monaco. Ook onder meer de beste speler en speelster van het jaar worden verkozen. Daarnaast krijgen ook de beste doelman, verdediger, middenvelder en aanvaller van vorig seizoen in de Champions League een onderscheiding. Toppers als Lionel Messi, Luka Modric en Sergio Ramos zakten in een helikopter af naar het Prinsdom.

De verdeling van de potten: POT 1

Real Madrid

Bayern München

Chelsea

Juventus

Benfica

AS Monaco

Spartak Moskou

Shakhtar Donetsk

POT 2 FC Barcelona

Atlético Madrid

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

Sevilla

Manchester City

FC Porto

Manchester United

POT 3 Napoli

Tottenham

FC Basel

Olympiakos

ANDERLECHT

Liverpool

AS Roma

Besiktas