De laatste tickets zijn uitgedeeld: dit zijn de mogelijke CL-tegenstanders van Anderlecht

Door: redactie

23/08/17 - 23u15

© photo news.

De vier potten zijn verdeeld. Morgen om 18u wordt in Monaco geloot voor de groepsfase van de Champions League. Landskampioen Anderlecht, de enige Belgische vertegenwoordiger, vinden we terug in pot drie. De Brusselaars ontlopen zo kleppers als Napoli, Tottenham, Liverpool en AS Roma.

POT 2 FC Barcelona

Atlético Madrid

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

Sevilla

Manchester City

FC Porto

Manchester United

POT 3 Napoli

Tottenham

FC Basel

Olympiakos

ANDERLECHT

Liverpool

AS Roma

Besiktas