Deze twee identieke kunststukjes van Mané helpen Liverpool aan CL-ticket

Door: redactie

23/08/17 - 22u34

© photo news.

video Liverpool gaat morgen de trommel in tijdens de loting voor de poulefase van de Champions League. De Reds, met Simon Mignolet tussen de palen, wonnen na de heenwedstrijd ook de return op Anfield tegen Hoffenheim: 4-2. Grote uitblinker vanavond andermaal was Sadio Mané. De Senegalees tekende voor een heerlijke assist én pré-assist, bijna op identieke wijze. Divock Origi haalde vanavond niet eens het wedstrijdblad.

De wedstrijd begon uitstekend voor Liverpool toen Emre Can in de tiende minuut met een hakje bediend werd door Sadio Mané en de bal met wat geluk in doel kon werken. Liverpool was onder stoom en Mohamed Salah stond in de achttiende minuut op de juiste plaats om het schot van Georginio Wijnaldum, dat tegen de paal strandde, binnen te duwen. Drie minuten later was het opnieuw prijs voor Liverpool toen opnieuw Emre Can het eindstation was van een prachtige aanval. Hoffenheim-trainer Julian Nagelsmann greep in en bracht met Mark Uth een extra spits tussen de lijnen. Met resultaat, want in de 28e minuut was het Uth die de 3-1 voorbij Mignolet schoot.



Liverpool had zijn schaapjes op het droge en de twee doelpunten in de tweede helft waren niet meer dan een voetnoot. Roberto Firmino scoorde nog voor Liverpool (63.) en Sandro Wagner nog voor Hoffenheim (79.) Mignolet speelde de volledige wedstrijd bij Liverpool, Divock Origi stond niet op het wedstrijdblad. (lees hieronder verder)