Klopp selecteerde hem niet, maar zegt toch: "Origi is een spits van topkwaliteit"

Het land doet hij niet meer ontploffen. Zo snel hij kwam, zo snel is hij weer vergeten. Divock Origi (22) had het liever anders gezien. Zijn doel is nochtans onveranderd - een wereldspits worden. Alleen heeft zijn trainer de handrem opgetrokken. En hebben anderen hem ingehaald. Tegen Hoffenheim gisteren zat hij niet eens meer in de kern. "Of ik versterking nodig heb? Divock Origi is een spits van topkwaliteit"' zei Jurgen Klopp. Toch selecteert hij hem niet.

© getty. Herinnert u zich nog die zomeravond, 22 juni 2014? België-Rusland op de buis, of met de pint in de hand voor het grote scherm op de markt. Dat troosteloze schouwspel in Maracanã. Die langgerekte geeuw, tot plots, in minuut 88, het delirium. Eden Hazard pikte een bal op van Divock Origi. Hij versnelde. Ging buitenom bij een Rus en legde vervolgens haarfijn terug op de doorgelopen Origi. Een land in volle Duivelsgekte ontplofte. En gooide zich, in katzwijm, aan de voeten van een jongen van 19, van wie ze een maand eerder niet eens zijn bestaan hadden vermoed. Het verhaal van het WK. Opiniestukken gingen over hem. Bij kappers werd om het Origi-streepje gevraagd. Een babydolfijntje kreeg zijn naam mee. Origi als redder des vaderlands. Of toch voor even. Tot de hype was overgewaaid. Lees ook Liverpool heeft geen overschot, maar wint van Benteke en co

Ook vanavond niet 38 maanden nadat hij voor het eerst kwam piepen wordt er over Origi nog weinig gepraat. Niet in België, evenmin in Liverpool, waar hij toch al drie jaar onder contract ligt. Op een invalbeurt van 10 minuten tegen Watford na heeft hij zich nog niet mogen tonen dit seizoen. Daniel Sturridge, terug uit blessure, mocht tegen Crystal Palace opdraven en in de pikorde lijkt er nog een hem te zijn voorbijgestoken. Dominic Solanke, 19-jarig talent met Engels paspoort en overgekomen van Chelsea, kreeg tegen Hoffenheim 7 minuten. Zaterdag tegen Palace zelfs 20. Origi kwam enkel van de bank om zich op te warmen en keek eens rond: Firmino, Sturridge, Mané, Salah, Solanke. Straks ook nog Coutinho, wanneer de soap met Barcelona de aftiteling heeft bereikt, en ook Lallana en Ings, terug uit blessure. Negen spelers voor drie, misschien vier plaatsen. Door de Champions Leaguecampagne zal Jürgen Klopp straks meer gaan roteren, maar toch. Voor Origi wordt het geduldig wachten op elke kans. En ze grijpen. Hij weet ondertussen hoe dat voelt. © reuters.